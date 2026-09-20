Mastella: “Sandra ha superato grazie a Iannace, io ancora no, ma il male si può curare”

Non è stata la solita passeggiata simbolica, ma un abbraccio corale alla vita, alla speranza e alla resilienza. La dodicesima edizione della “Camminata Rosa” ha unito idealmente e fisicamente Avellino e Mercogliano, snodandosi da Viale San Modestino, passando per il Centro per l’Autismo di Valle (finalmente aperto), fino a giungere alla Chiesa di Maria Santissima di Montevergine nel popoloso Rione Mazzini. A fare da filo conduttore, un unico, potente slogan: “la prevenzione ti salva la vita”.

A tagliare il nastro di questa edizione sono stati Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli, e Rosetta D’Amelio, già presidente del Consiglio regionale della Campania. Per loro, tuttavia, non si è trattato di una semplice presenza istituzionale, ma di una testimonianza intima e toccante, resa in prima persona come “pazienti”.

Clemente Mastella ha strappato il velo della riservatezza per trasformare la sua esperienza in un messaggio di luce per la comunità. “Sandra (Lonardo, ndr) ha superato grazie al dottor Iannace, io ancora no, mi avvio a un percorso che conoscete, ma il male si può curare grazie a chi crede nella fede e nella scienza”, ha confessato a cuore aperto l’ex ministro. Mastella ha definito la manifestazione “un motivo di speranza”, capace di rompere l’isolamento e l'”ipertrofia dell’io” in cui spesso ci si rintana, spingendo le persone a guardare ai bisogni e alle sofferenze degli altri. “Lo stare assieme mette in moto un meccanismo di solidarietà, ma permette anche di guardare all’orizzonte in maniera più serena e meno guardinga”, ha aggiunto, sottolineando come la battaglia che sta portando avanti gli stia dando “molta vivacità” dopo momenti di smarrimento. “C’è bisogno di guardare con maggiore intensità emotiva, ma anche di sanità, all’avvenire. Si può fare. Carlo lo dimostra con le sue tante pazienti che sono qua. Altrimenti saremmo tutte quante andate al di là”.

Sulla stessa linea, carica di una nuova e profonda consapevolezza, è intervenuta Rosetta D’Amelio. “Oggi sono presente non solo come donna delle istituzioni, ma anche come paziente del dottor Carlo Iannace”, ha esordito, ringraziando l’Azienda ospedaliera e tutta l’équipe medica che l’ha presa in carico. Il suo appello è stato un invito pressante alle istituzioni sanitarie: “Le aziende sanitarie devono ancora di più diffondere la prevenzione sui territori, raggiungere anche l’ultimo paesino della nostra provincia e dell’intera regione, perché è una malattia che, per fortuna, si può curare se presa in tempo”. D’Amelio ha ammesso di aver partecipato a tante Camminate Rosa, ma di viverla quest’anno “con un’emozione in più”, sapendo cosa significhi affrontare la malattia in prima persona. “Dobbiamo batterci insieme a tante donne, perché la scienza ha fatto passi da gigante e, se presa in tempo, è una malattia che possiamo sconfiggere”.