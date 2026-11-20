Ospite d’eccezione al Museo Irpino e alla Biblioteca Provinciale di Avellino. Il professore Massimo Osanna, Capo del Dipartimento per le attività culturali (DIAC) del Ministero della Cultura, è statoin visita presso la sezione Archeologica del Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale. Un momento di confronto sulle straordinarie testimonianze storiche custodite e sulle prospettive future di tutela, ricerca e fruizione del patrimonio culturale dell’Irpinia.

“Un privilegio per noi accogliere il professore Osanna che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate – dichiara il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone -. È questa l’occasione per ringraziare quanti quotidianamente lavorano presso le strutture culturali dell’Ente. Il Palazzo della Cultura di corso Europa e il Complesso Monumentale Carcere Borbonico, che ospita le altre sezioni museali e sale espositive, sono ormai due riconosciuti Poli Culturali di straordinaria rilevanza nel panorama regionale e nazionale. Registriamo una continua crescita di utenti, tanti dei quali provenienti dall’estero, come avvenuto nelle scorse settimane. Tutto ciò a dimostrazione della superlativa offerta culturale”.

Il professore Osanna si è detto disponibile a supportare le strutture culturali dell’Ente per ulteriori azioni di crescita.