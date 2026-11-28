MARZANO DI NOLA- Una serata con due eventi in uno. A Marzano di Nola la Biblioteca Comunale e’ stata formalmente intitolata con una cerimonia di scopertura della targa alla compiante docente di Diritto Giuseppina Castaldo, che fu la prima alla direzione della Biblioteca e arricchita da un ciclo pittorico realizzato dal maestro Fabio Niola. Memoria e arte, che completano la Biblioteca riportata ai vecchi fasti dal sindaco Franco Addeo e ospitata nella Torre dei Lancellotti, alle porte del paese.

IL CICLO PITTORICO DI NIOLA

” Il tempo delle parole”, quelle pero’ non scritte ma dipinte ripercorrendo un po la storia della sua comunità dal maestro Fabio Niola, che questa sera ha presentato l’ ultima opera in ordine di tempo che mette al centro la storia, ed in particolare quella della sua Marzano. A presentare questo Ciclo di opere, sono giunti nel Salone della Biblioteca Comunale, che per l’occasione è stata anche intitolata alla prima direttrice, la compianta docente Giuseppina Castaldo, giornalista RAI e gia’ Ministro della Cultura, Gennaro Miranda, direttore Ente Ville Vesuviane, la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo “B.Croce” Maria Siniscalchi e il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo, che ha fatto gli onori di casa. Sono opere che raccontano e imprimono messaggi significativi quelli che l’ artista Niola ha presentato alla comunità con questo nuovo ciclo pittorico. A partire dalla storia del comune irpino, impressa nelle opere all’ingresso della Biblioteca Comunale. La storia di Marzano, quella religiosa ma anche della quotidianità di un tempo. C’è la tradizione e ci sono quei riti di un tempo, anche quelli legati al calcio. Non manca un riferimento al primo scudetto del Napoli e a quella tradizione domenicale di correre a guardare Novantesimo Minuto. C’è il messaggio della parola, non quella attraverso le nuove tecnologie ma nella storia, che resta salda mentre tutto intorno c’è qualcosa che vola. Come la pittura di una farfalla che esce fuori dal dipinto. Infine le favole, che Niola ha voluto ricordare non sono una cosa per bambini come si può semplicisticamente credere, lo insegna il valore delle favole nell’antichità.

IL SINDACO ADDEO: CASTALDO ESEMPIO ANCHE PER LE GENERAZIONI FUTURE

Giuseppina Castaldo sarà un esempio, con il suo insegnamento, anche per le generazioni future. Non ha avuto dubbi il sindaco Franco Addeo su chi dovesse essere la figura a cui intitolare la Biblioteca Comunale di Marzano di Nola. E lo ha spiegato con grande soddisfazione e orgoglio a margine della cerimonia e del convegno sul Ciclo Pittorico del maestro Niola. “Giuseppina Castaldo, che noi conoscevamo anche come “Donna Giuseppina” e’ stata una docente di Diritto e ha insegnato per anni all’Istituto Tecnico di Pomigliano d’Arco. Lei è stata la prima direttrice della Biblioteca Comunale di Marzano di Nola, a partire dall’anno che l’abbiamo fondata, cioè dal 1999. Donna Giuseppina era una persona di cultura ed , aveva una caratteristica: un umiltà che era solo pari alla sua preparazione, che era una preparazione di eccellenza. Era un pozzo di scienza, era una biblioteca vivente. Grazie a lei che molti giovani si sono avvicinati alla cultura, molti giovani che hanno frequentato la Biblioteca adesso sono degli ottimi professionisti, perché hanno avuto un insegnamento importantissimo, proveniente da donna, Giuseppina Castaldo. Per questo motivo, con immenso piacere dedico questa Biblioteca alla sua memoria, perché attraverso la sua memoria, attraverso il ricordo di quello che è stato per la cultura e per la comunità di Marzano, il suo insegnamento si succederà anche per le generazioni future”.