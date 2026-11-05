La dottoressa Maria Rosaria Famoso nominata Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Avellino. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha firmato oggi il decreto di nomina. “Affidiamo questo importante ruolo a una figura di prestigio, che da anni è impegnata sul fronte delle attività sociali e dei diritti, con particolare attenzione a chi vive situazioni di disagio – dichiara il presidente Picone -. Con la dottoressa Famoso prosegue un’azione che è stata portata avanti in maniera straordinaria dal garante uscente, Carlo Mele, a cui rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento. Il dottore Mele, avendo svolto più mandati consecutivi, non poteva più assumere l’incarico. I nostri auguri di buon lavoro alla dottoressa Famoso che, sicuramente, darà ulteriore slancio alle attività”.

Al Garante, che non percepisce alcuna indennità o compenso, sono attribuiti i seguenti compiti: