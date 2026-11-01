Maresciallo della Guardia di Finanza in congedo sventa una truffa ai genitori anziani e consente l’arresto del malvivente.

AVELLINO- Un maresciallo in congedo della Guardia di Finanza ha sventato una truffa ai danni dei propri genitori, consentendo l’arresto del malvivente, che stavolta sulla sua strada ha trovato l’ex sottufficiale delle Fiamme Gialle. Sospettando possibili raggiri, il militare in congedo avevapreventivamente deviato le chiamate del telefono fisso dei genitori sulla propria utenza cellulare. Il piano ha funzionato nel pomeriggio di oggi, quando il finanziere in congedo ha ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto. L’interlocutore, convinto di parlare con l’anziano padre, si è spacciato per un carabiniere e ha paventato guai giudiziari legati al presunto ritrovamento di un documento d’identità presso una gioielleria nella quale c’era stata una rapina. Per risolvere la situazione, il finto carabiniere ha avanzato richieste di denaro, oro e argento. Mentre assecondava il truffatore, il finanziere in congedo è riuscito ad allertare i parenti affinché contattassero le forze dell’ordine. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato ha permesso di bloccare il malfattore che presentatosi a casa degli anziani per ritirare il bottino, ha trovato ad aspettarlo gli agenti.aerre