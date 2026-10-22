Manuel, orgoglio irpino: premiato al Quirinale come “Alfiere del Lavoro”

PATERNOPOLI- C’e’ anche un brillante diciannovenne irpino tra i 25 studenti premiati come “Alfiere del Lavoro” nell’ambito della benemerenza nata nel 1961 per iniziativa della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica Italiana. Si tratta di Manuel Pio D’Amato, originario di Paternopoli. Il riconoscimento consegnato al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il riconoscimento di “Alfiere del Lavoro” e’ rivolto agli studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del Lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2026 insigniti oggi della Medaglia del Presidente. E quello di Manuel, come si legge nella sua scheda nella Cavalieri del Lavoro.it, e’ un curriculum eccellente.

LA SCHEDA

Nato a Avellino l’otto agosto 2007, residente a Partenopoli, Manuel ha conseguito il Diploma Scientifico con lode presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “De Caprariis” di Atripalda

con una media quadriennale del 10. La sua scelta Universitaria e’ indirizzata alla Facolta’ di Matematica presso l’ Università degli Studi di Salerno. E’ stato premiato insieme al Cavaliere del Lavoro Ambrogio Invernizzi

LA NOTA DEL COMUNE: ORGOGLIOSI DI TE

“Una bellissima notizia che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità!”hanno scritto in una nota gli amministratori di Paternopoli: “A Manuel Pio D’Amato, insignito oggi del titolo di Alfiere della Repubblica, vanno le più sincere congratulazioni e l’abbraccio affettuoso dell’Amministrazione Comunale e di tutta Paternopoli.Questo importante riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio e testimonia il valore dei giovani che, attraverso i propri gesti, l’impegno e i propri comportamenti, sanno incarnare i principi di solidarietà, altruismo e cittadinanza attiva su cui si fonda la nostra Repubblica.Complimenti, Manuel Pio! Sei un esempio bello e concreto per tutti i tuoi coetanei e per l’intera comunità.Che questo riconoscimento sia soltanto l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni, sempre guidato dai valori più autentici della nostra Costituzione.Paternopoli è orgogliosa di te” (La foto di copertina e’ tratta dalla pagina della Presidenza della Repubblica)