Maltrattamenti in famiglia, assolto giovane montorese dopo due anni e mezzo di processo

MONTORO- Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha assolto con la formula piena «perché il fatto non sussiste» un uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Russo, imputato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente, con le aggravanti della commissione dei fatti in presenza del figlio minore e durante la gravidanza della donna. La decisione chiude un procedimento durato circa due anni e mezzo, nato da una denuncia che aveva portato alla collocazione della donna e del bambino in una struttura protetta e all’apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe maltrattato la compagna anche durante la gravidanza e alla presenza del piccolo.

A seguito della denuncia era stato attivato anche il codice rosso. La madre, insieme al bambino, era stata collocata in una struttura protetta e, da quella sera, il padre non aveva più visto il figlio. Solo dopo circa quattro mesi erano stati autorizzati i primi incontri protetti tra il padre e il piccolo, dandogli così la possibilità di rivedere il figlio. Nel corso del processo, l’avvocato Massimiliano Russo, aveva chiesto l’acquisizione integrale della denuncia e delle dichiarazioni rese dalla querelante in fase investigativa. Proprio dal confronto tra il racconto contenuto nella denuncia e le dichiarazioni rese dalla donna in aula, sottoposta al controesame della difesa, avrebbe però evidenziato — secondo la ricostruzione difensiva — numerose contraddizioni e incongruenze, tali da minarne la credibilità e l’attendibilità. Anche la Procura ha richiesto l’assoluzione con la formula dubitativa. Il collegio è andato oltre, pronunciando l’assoluzione con la formula più ampia: «perché il fatto non sussiste». Le precise ragioni che hanno indotto il collegio ad adottare la formula piena saranno note solo con il deposito delle motivazioni della sentenza, atteso entro novanta giorni. Parallelamente al processo penale, l’uomo aveva seguito per circa un anno e mezzo il percorso davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli, affiancato dagli assistenti sociali e da un programma rivolto all’abbandono di condotte violente.Quel percorso ha già prodotto i suoi effetti: il padre ha recuperato la responsabilità genitoriale e gli incontri con il figlio sono stati liberalizzati. Prima ancora che venisse pronunciata la sentenza di assoluzione nel processo penale, l’uomo era dunque tornato a vedere regolarmente il bambino. L’esito del processo. La difesa ha sottolineato che l’esito assolutorio, con formula piena, restituisce al suo assistito la piena presunzione di innocenza dopo un iter giudiziario definito «un incubo di due anni e mezzo». L’uomo è stato quindi prosciolto da ogni accusa. Le motivazioni complete della decisione consentiranno di conoscere nel dettaglio i rilievi con cui il Tribunale ha valutato la prova e le dichiarazioni raccolte nel corso del dibattimento.