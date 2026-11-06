Maltrattamenti in famiglia, in Appello cadono le accuse per un sessantenne

AVELLINO- Dopo l’ assoluzione dall’ accusa di stalking in primo grado e il proscioglimento per prescrizione dall’ accusa di malttattamenti in famiglia, arriva in Appello anche l’ assoluzione “perché il fatto non sussiste” dall’accusa per un sessantenne avellinese, difeso nel processo di secondo grado dal penalista Raffaele Petrillo. Davanti ai giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli si discuteva l’impugnazione della sentenza del giudice di Avellino da parte della Procura Generale di Napoli , che aveva invocato la condanna di un sessantenne perché si riteneva che il reato di maltrattamenti fosse invece stato compiuto da parte dell’imputato. I giudici della Corte di Appello hanno invece riformato la sentenza di primo grado, mandando assolto anche dall’accusa di aver maltrattato fino al giugno 2014 la moglie. I fatti sono relativi ad una condotta per la quale l’uomo, anche in presenza dei figli minori, accusando la moglie di avere una relazione extraconiugale, avrebbe usato pesanti epiteti nei suoi confronti, privandola anche del telefono e costringendola a rifugiarsi insieme ai figli presso i suoi genitori in un altro comune. Una versione che, evidentemente non è stata ritenuta attendibile da parte dei giudici di secondo grado. Ora si attende la motivazione della sentenza.