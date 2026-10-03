Maltrattamenti alla madre: 41enne irpino trasferito a Poggioreale

Nella mattinata di ieri, 02 ottobre, la Polizia di Stato, delegata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo dell’hinterland avellinese, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia, rapina, estorsione e percosse.

Gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno permesso di ricostruire e far emergere una serie di reiterate condotte delittuose riconducibili ad azioni moleste, violente e vessatorie commesse dall’uomo in danno della madre.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, ritenendo valido il quadro probatorio emerso dalle indagini, ha accolto la richiesta della Procura e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo 41enne che, rintracciato nel comune di Napoli, è stato associato alla Casa Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale. Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.