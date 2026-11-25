Il maltempo non dà tregua alla Campania e la situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio. La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto un inasprimento dei livelli di allerta: dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre , e fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre , l’avviso passa dal livello Giallo all’ Arancione sulla maggior parte del territorio regionale.

La decisione arriva in considerazione del rapido deterioramento delle condizioni meteorologiche. L’allerta Arancione interesserà tutte le zone, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro , dove il livello di criticità resterà Giallo. Si segnala inoltre che la scadenza dell’allerta in vigore, originariamente prevista per le ore 9:00 di domani, è stata prorogata alle ore 14:00.

Le previsioni e i rischi idrogeologici

Il quadro meteorologico previsto per le prossime ore è complesso. Si attendono precipitazioni sparse o diffuse , che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, localmente anche di moderata o forte intensità .

Il passaggio all’Arancione è motivato dall’alto rischio di fenomeni di dissesto idrogeologico. Le autorità segnalano la possibilità di:

Instabilità profonda dei versanti;

Frane e caduta di massi;

Colate rapide di fango.

Anche il rischio idraulico, seppur localizzato, richiede massima attenzione: si potrebbero verificare ruscellamenti superficiali, allagamenti di locali interrati, esondazioni nei corsi d’acqua minori e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque nelle aree urbane più basse.

Vento forte e mareggiate

Oltre alla pioggia, protagonista sarà il vento. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti con raffiche locali . Di conseguenza, è stata prorogata fino alle 14 di domani anche l’allerta per vento forte e mare agitato , con possibili mareggiate lungo le coste esposte .

Le raccomandazioni ai Sindaci

La Protezione Civile regionale ha invitato i primi cittadini a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e ad attuare tutte le misure previste dai piani di protezione civile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso, per prevenire danni a persone o cose.