Maltempo in arrivo: saltano i concerti di Samuel&co nel fine settimana

Con un post sui propri profili social media ufficiali, l’associazione Andromeda ha annunciato che il Festival delle Nuove Generazioni inizialmente in programma il 15,16 e 17 settembre è stato annullato causa maltempo. Una forte delusione per gli avellinesi e non solo. La città avrebbe dovuto ospitare un evento incredibile e molto atteso, la Smile Arena si sarebbe dovuta trasformare in un palcoscenico a cielo aperto.

Si sarebbe partiti il 15 settembre con Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi, uno dei maggiori artisti della scena elettronica nazionale e internazionale. Il 16 settembre c’era l’appuntamento del party targato “Muevelo”. Avrebbe chiuso la programmazione il cantautore Samuel, storica voce dei Subsonica, il 17 settembre.