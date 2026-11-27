Il Movimento 5 Stelle irpino guarda alle Primarie e punta ad allargare il proprio perimetro alla società civile. È questo l’obiettivo della riunione partecipata che si è svolta nella sede pentastellata di Piazza Libertà, ad Avellino, convocata dalla coordinatrice provinciale Maura Sarno. Al centro dell’iniziativa la costituzione di Comitati civici in città e nei comuni della provincia, con l’obiettivo di sostenere la candidatura del presidente del Movimento, Giuseppe Conte, alla guida della coalizione come candidato premier.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti del gruppo consiliare di Palazzo di Città, a partire dal capogruppo e referente di Nova Antonio Aquino, insieme ai consiglieri Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa. Un percorso di radicamento territoriale che si accompagna alla recente apertura dei gruppi territoriali di Solofra e Montemiletto. «Stiamo contattando la società civile per portare come candidato premier il nostro presidente Giuseppe Conte e aiutare il Paese ad andare a vincere queste elezioni», ha spiegato Sarno, soddisfatta della partecipazione registrata al primo appuntamento: «Abbiamo avuto un ottimo riscontro. Il nostro leader è molto amato e siamo contenti». La coordinatrice ha annunciato che il lavoro proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo anche gli altri comuni irpini: «Mi sono già attivata per avere nominativi di persone disponibili a collaborare con noi, per sostenere la candidatura e le Primarie che dovranno portare Giuseppe Conte come candidato premier».

La riunione arriva anche in una fase delicata per il Movimento in provincia, segnata dall’uscita di Vincenzo Ciampi, ex sindaco di Avellino, già consigliere regionale ed ex coordinatore provinciale dei pentastellati. «Ci dispiace molto quando perdiamo pezzi per strada, però da una parte perdiamo pezzi e dall’altra, come potete vedere, apriamo alla società civile. La famiglia cresce e noi guardiamo avanti con entusiasmo e fiducia nel futuro», ha commentato Sarno. La coordinatrice ha poi respinto le critiche sulla presunta subordinazione del Movimento al Partito Democratico: «Non siamo appiattiti al Pd, non è assolutamente vero. Abbiamo la nostra indipendenza e il nostro programma da portare avanti, nelle amministrative come a livello regionale, nazionale ed europeo. Portiamo avanti il nostro pensiero e la linea del Movimento 5 Stelle». Sarno ha riconosciuto la necessità di accordi politici, ma senza rinunciare alla propria identità: «Ci sono sicuramente degli accordi importanti per poter andare d’accordo. Sono come delle piccole transazioni: ognuno cede qualcosa e alla fine si arriva al dunque».