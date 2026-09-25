M5S in piazza per i diritti degli animali: adozioni, microchip e solidarietà

Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle scende in piazza con un’iniziativa interamente dedicata alla tutela, ai diritti e al benessere degli animali. L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Corso Vittorio Emanuele II (all’altezza di Piazzetta Biagio Agnes). L’evento nasce con l’obiettivo di unire la comunità locale attorno ai temi della solidarietà e della cura verso gli amici a quattro zampe, offrendo ai cittadini un punto di riferimento concreto per informarsi, aiutare e agire in prima persona.

Il gazebo sarà animato da diverse iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini e per offrire risposte pratiche alle esigenze del territorio. Sarà attiva una raccolta solidale di coperte destinate agli ospiti del Rifugio “Cuori Randagi” di Avellino, un gesto semplice ma fondamentale per garantire maggiore conforto agli animali ospiti della struttura. Non mancherà l’aspetto informativo e normativo, con la distribuzione di materiali sui diritti degli animali e le buone pratiche per il loro benessere quotidiano. Spazio anche alle adozioni consapevoli: esperti e volontari saranno a disposizione per fornire consulenze e consigli utili, e sarà possibile incontrare direttamente alcuni cagnolini in cerca di una famiglia. Sul fronte della prevenzione sanitaria, i cittadini potranno effettuare le prenotazioni per il servizio di microchip gratuito, un passo essenziale per la tutela e il riconoscimento degli animali domestici. Attenzione particolare sarà dedicata anche ai più piccoli, con un’iniziativa speciale che prevede la distribuzione gratuita di disegni da colorare a tema animalista, per educare le nuove generazioni al rispetto della natura e dei suoi abitanti.

Il Gruppo Territoriale del M5S auspica una calorosa partecipazione della cittadinanza, ribadendo come il rispetto e la tutela degli animali non siano solo principi astratti, ma passino attraverso gesti concreti, informazione e momenti di condivisione.