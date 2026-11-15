M5S Avellino: Rinvio gazebo informativo a Valle a causa del maltempo

Si avvisa la cittadinanza che l’evento e gazebo informativo “Gli eletti incontrano Valle”, promosso dal gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle e previsto originariamente per la giornata odierna – domenica 15 novembre 2026 – presso Valle (nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo), è rimandato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.