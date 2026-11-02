Lutto Spiniello, il cordoglio del sindaco Pizza. Domani i funerali

Anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del maestro Giovanni Spiniello, ricordandone il valore umano, artistico e culturale e il legame profondo con la città.

«Nel giorno del suo commiato da questa terra, Avellino si inchina al maestro Giovanni Spiniello, piccolo grande uomo che ha servito quotidianamente la sua città con amore, dedizione e straordinaria sensibilità», scrive il primo cittadino. Pizza sottolinea il contributo offerto da Spiniello alla vita culturale e all’identità della comunità avellinese, descrivendolo come «un uomo di cultura rigoroso, esempio di signorilità, discrezione e rigore morale». Un’eredità che, secondo il sindaco, continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo esempio: «La sua arte, il suo impegno e il suo modo di vivere resteranno un patrimonio prezioso per Avellino e per le generazioni future». «Di Giovanni Spiniello ricorderemo le opere, ma soprattutto l’uomo e l’esempio che ci lascia. Grazie Maestro. La tua città ti sarà riconoscente», conclude Pizza, rivolgendo alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene «il mio pensiero e il mio più sincero cordoglio».

I funerali si terranno domani, alle ore 15, presso la Chiesa Madre di Grottolella, per l’ultimo saluto al maestro.