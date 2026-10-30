Lutto Spera, il cordoglio del sindaco di Avellino Nello Pizza

«Esprimo il più profondo e sentito cordoglio, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Avellino, al caro collega Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, per l’improvvisa perdita del caro papà Giovanni. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e sincera vicinanza a Marcantonio e a tutta la sua famiglia, condividendo il peso di una così grave scomparsa. A loro giungano le nostre più sentite condoglianze».
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it