Lutto Spera, il cordoglio del sindaco di Avellino Nello Pizza

«Esprimo il più profondo e sentito cordoglio, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Avellino, al caro collega Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, per l’improvvisa perdita del caro papà Giovanni. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e sincera vicinanza a Marcantonio e a tutta la sua famiglia, condividendo il peso di una così grave scomparsa. A loro giungano le nostre più sentite condoglianze».