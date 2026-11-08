Lutto nella Polizia, addio all’ex questore di Avellino Gallotti

E’ deceduto il Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza Fabrizio Gallotti già questore della Provincia di Avellino. Il Questore, i Funzionari e il personale della Questura di Avellino hanno voluto porgere la loro sentita e commossa vicinanza alla famiglia Gallotti. I funerali saranno celebrati alle ore 11 di domani 9 novembre nella Chiesta San Francesco di Tivoli.