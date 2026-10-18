Lutto a Grottaminarda: addio a Salvatore Luigi Ciriello, agente della Polstrada scomparso a 57 anni

Il Sindaco Marcantonio Spera, l’Amministrazione ed il Consiglio comunale di Grottaminarda esprimono profondo ed accorato cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’agente della Polizia Stradale, Salvatore Luigi Ciriello, venuto a mancare all’età di 57 anni.

Persona stimata e benvoluta, Salvatore Luigi Ciriello ha rappresentato negli anni un punto di riferimento non solo per i colleghi della Polstrada, ma per tutti i cittadini di Grottaminarda e della Valle Ufita, lasciando un ricordo indelebile di dedizione e professionalità. In questo momento di immenso dolore, l’intera comunità si stringe con affetto e vicinanza alla moglie, al figlio e a tutti i suoi cari, partecipando al lutto della famiglia e del Corpo della Polizia di Stato. Le esequie si terranno nella giornata di martedì 20 ottobre nella Chiesa di S. Maria Maggiore alle ore 10:00.