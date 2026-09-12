L’uomo, il politico, l’amministratore: Sinistra Italiana celebra il ricordo di Bruno Fierro

Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 9.00, presso l’Hotel Zia Carmela – Sala della piscina, il Sinistra Italiana – Circolo Enrico Berlinguer di Montella ricorderà la figura del compagno Bruno Fierro, venuto a mancare improvvisamente nel luglio scorso.

Ricorderanno il suo impegno politico e amministrativo amici e compagni che con lui hanno condiviso parte del suo percorso di vita: dagli anni di sindaco al Comune di Montella ai ruoli in Provincia come assessore; dalla militanza nelle file della Federazione irpina del Partito Comunista alle sue fasi successive nel PDS, nei DS e fino alla militanza in Sinistra Italiana.

Si ricorderà l’amico, il compagno di mille discussioni e mille battaglie. Uomo coerente e limpido, onesto e leale. Si cercherà di dare onore alla sua intelligenza e alla sua visione del mondo, che aveva una unica sola chiave di lettura: la difesa sempre degli ultimi, coerente nei principi della sinistra e dell’impegno politico.

Ne parleranno:

Roberto Montefusco – Segretario Federazione di Avellino di Sinistra Italiana;

– Segretario Federazione di Avellino di Sinistra Italiana; Franco Mazza – Ex capogruppo DS Consiglio Provinciale 2004/2008;

– Ex capogruppo DS Consiglio Provinciale 2004/2008; Alberta De Simone – Ex Presidente della Provincia 2004/2008;

– Ex Presidente della Provincia 2004/2008; Giuseppe Moricola – Prof. ordinario Dip.to Scienze Umane e Sociali, Orientale Napoli;

– Prof. ordinario Dip.to Scienze Umane e Sociali, Orientale Napoli; Marialuisa Giannone – Segretaria Circolo Sinistra Italiana “E. Berlinguer” di Montella.

Ci sarà l’opportunità per alcuni interventi dal pubblico di amici e compagni per un ricordo personale.

L’intervento di chiusura sarà affidato al fratello di Bruno, Lucio Fierro – Dirigente del Partito Comunista Italiano, del Partito Democratico della Sinistra, dei Democratici di Sinistra e successivamente del Partito Democratico; ex assessore regionale in Campania.