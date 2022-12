L’Università di Salerno in centro città da settembre

Tecniche per l’edilizia e il territorio, magistrale in ingegneria elettronica per l’energy manager, magistrale cloud computing e cybersecurity. L’Università di Salerno ad Avellino, svolta storica per il capoluogo irpino, con i tre corsi suddetti che saranno attivati da settembre, presso la sede comunale di piazza del Popolo che sarà adeguatamente ristrutturata. Questa mattina la firma dell’accordo tra il sindaco Gianluca Festa ed il rettore dell’ateneo Vincenzo Loia.

Grande soddisfazione per una città che ha sempre auspicato di avere una sede universitaria. Una sede che porterà benefici in primis agli studenti, soprattutto quelli irpini, ma anche all’economia del capoluogo, con un polo univeritario in pieno centro che significa rianimare tutto, come il commercio.