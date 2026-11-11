Lunedì 16 novembre Campo Coni chiuso per trasporto di materiali speciali al cantiere del nuovo Pala Coni

Il Campo Coni di Avellino resterà chiuso al pubblico nella giornata di lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, per consentire lo svolgimento di operazioni di trasporto speciale dirette al cantiere del nuovo Pala Coni, in corso di realizzazione nell’area precedentemente occupata dalla tensostruttura.

La chiusura temporanea dell’impianto sportivo si rende necessaria per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, evitando la presenza di utenti e frequentatori del Campo Coni durante le fasi di movimentazione e trasporto. Il provvedimento è seguito dall’assessore alla Gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali, Giuseppe Giacobbe. Il Campo Coni riaprirà regolarmente al pubblico al termine delle operazioni e comunque a partire dalle ore 19:00, salvo eventuali necessità legate allo svolgimento dei lavori.