Luce su Capocastello non solo per due giorni

Uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia pronto a risplendere. La porta dei santi, la porta d’ingresso a Capocastello, antico borgo di Mercogliano, sarà restaurata entro il 14 febbraio del 2024, grazie ai finanziamenti dell’Art Bonus ed alla generosità della clinica Montevergine. Luce su Capocastello, dunque.

In attesa del programma di restyling completo, non solo porta dei Santi sarà oggetto di interventi, si accedono infatti di nuovi i riflettori grazie a “Capocastello Distretto Creativo”, manifestazione promossa da Visit Irpinia in collaborazione con il Comune di Mercogliano, della Pro Loco, dell’associazione Lumanera, dell’associazione Zeza, della Misericordia del Partenio e del Forum dei Giovani.

Dal 28 al 30 luglio la street art al potere, con artisti provenienti da tutta Italia, pronti a creare murales che resteranno per sempre nel cuore della città alle falde di Montevergine, una narrazione del territorio attualizzando le tradizioni.

La “sinergia”, in particolare, tra Comune di Mercogliano e Visit Irpinia è nata soprattutto grazie alla spinta del delegato alla Cultura dell’ente, Barbar Evangelista, e al prezioso lavoro di Alessandro Graziano, entrambi supportati sin dall’inizio dalla giunta guidata dal sindaco Vittorio D’Alessio.

L’amministrazione deve finalizzare un corposo finanziamento per il restyling dell’antico borgo, che spesso si è bloccato a causa della burocrazia, ma che a breve dovrebbe partire. Nel frattempo, però, Capocastello torna viva e protagonista, come lo è sempre stato, grazie al suo fascino antico e all’ospitalità e alla creatività dei residenti che interagiscono e interagiranno con gli artisti.