Luca Trapanese a Grottolella: un pomeriggio dedicato ai diritti, all’umanità e al futuro

Giovedì 24 settembre, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottolella, si terrà un importante incontro dedicato ai temi dei diritti, dell’umanità e del futuro, che vedrà la partecipazione in qualità di ospite di Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, da anni impegnato in prima linea sui temi relativi all’inclusione sociale. L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale, si aprirà con i i saluti istituzionali del sindaco di Grottolella, Antonio Spiniello; ad introdurre l’incontro, invece, sarà Sara Spiniello, membro tecnico intergruppo Sviluppo Sud. Nel corso dell’incontro interverrà anche l’Avv. Giovanna Perna, presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Avellino.