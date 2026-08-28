Lotta agli incendi boschivi, rafforzati in Irpinia i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito del riemergere del fenomeno degli incendi in agro di Greci (AV), si sono recati in località Monte Calvario per accertare la natura dell’incendio e individuare gli eventuali autori dell’ipotesi di reato di incendio boschivo.

L’attività investigativa è stata condotta anche attraverso l’impiego di avanzati strumenti di indagine, tra cui il “metodo delle evidenze fisiche” e l’analisi di immagini satellitari.

Si ricorda che l’abbruciamento di residui vegetali è severamente vietato durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretato dalla Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre.

Tale pratica rappresenta, infatti, una delle principali cause di innesco di incendi, con possibili gravi conseguenze per i boschi, le colture e le abitazioni, oltre a costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

In ottemperanza alle ordinanze sindacali emesse dalle varie Amministrazioni comunali della provincia di Avellino, si invita la cittadinanza a mantenere pulite le fasce perimetrali dei propri fondi terrieri, al fine di prevenire e mitigare la propagazione degli incendi.

L’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi proseguirà con costanza per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturale e garantire la sicurezza del territorio.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, segnalando tempestivamente eventuali comportamenti illeciti o situazioni di rischio al numero di emergenza ambientale 1515, al 112 o ai Nuclei Carabinieri Forestale presenti sul territorio.