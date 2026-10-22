Lite e spari ad Alvanite, Capaccio sceglie l’abbreviato: udienza a dicembre

ATRIPALDA- La Procura di Avellino aveva ottenuto nei suoi confronti il giudizio immediato, ma Giuseppe Capaccio, classe 86, difeso dal penalista Alfonso Maria Chieffo, indagato per tentato omicidio in concorso con il padre Capaccio Pellegrino (per cui e’ stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari) ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Dovrà comparire il prossimo 4 dicembre davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Sodano e condotte dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, agli ordini del capitano Alessandro De Palma, avevano portato a ricostruire come Giuseppe Capaccio dopo aver estratto una pistola semiautomatica calibro 7,65 aveva puntato l’arma contro cinque persone giunte sotto la sua abitazione di Contrada Alvanite dopo una lite tra minorenni in piazza ad Atripalda. Dopo che le persone si erano date alla fuga , risalito sul balcone della sua abitazione, aveva sparato diversi colpi, altezza.uomo, in direzione delle stesse che, a bordo delle automobili erano riusciti ad evitare i colpi dandosi alla fuga. Il secondo episodio contestato al Capaccio e’ sempre di tentato omicidio, quando avrebbe estratto dalla tasca la pistola calibro 7,65 e sparato diversi colpi, altezza uomo, in direzione delle dell’abitazione delle famiglia Romano, a piano terra. I Carabinieri avevano repertato sei fori sul vetro delle due finestre che affacciano sul retro dell’abitazione. Capaccio e’ accusato anche di detenzione e porto in luogo pubblico un’arma comune da sparo non catalogata, che i Carabinieri della Compagnia di Avellino avevano rinvenuto avvolta in uno straccio di colore rosa sul balcone dell” appartamento disabitato posto al di sopra dellabitazione di Capaccio. Anche quella di ricettazione, per l’acquisto dell’arma e violazione degli arresti domiciliari.