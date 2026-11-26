LIONI- Salvatore Calabrese e’ il nuovo questore di Bologna. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri riunito ieri. Il dirigente superiore della Polizia di Stato, nato nel 1963 a Lioni, aveva già svolto l’incarico di questore di Ferrara dall’ottobre 2021 al 2025. Entro la fine del mese subentrerà all’ attuale questore Gaetano Bonaccorso. Una lunga carriera, quella di Calabrese, partita negli anni 90 in Calabria E’ stato dirigente della Digos di Pisa. Per lui un ritorno nella citta’ delle due torri, visto che ha guidato la Digos di Bologna per sette anni fino al 2019 successivamente Vicario della Questura di Bologna, dove ha svolto anche la funzione di vicario del Questore.