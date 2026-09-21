L’Irpinia omaggia la memoria degli internati nei lager nazisti, il prefetto Fico: importante riaffermare la memoria

AVELLINO- “Conservo ancora gelosamente gli utensili che mio nonno aveva portato con sé dalla prigionia in una fabbrica in Germania dove era stato internato. Ciao nonno”. E’ una emozionante testimonianza fuori programma, quella che offre ai familiari delle vittime degli internati il prefetto di Avellino Franca Fico, nel ringraziare le famiglie dei ventuno insigniti per aver conservato pezzi della memoria, quella che il massimo rappresentate di Governo ha ricordato che “bisogna riaffermare in questa giornata”. Si e’ aperta cosi’ la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini irpini deportati e internati nei lager nazisti. E’ il primo anno che nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si tiene la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel giorno dedicato a questa importante opera di memoria. Aerre