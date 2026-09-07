“L’Irpinia delle imprese”, venerdì il convegno a Pianodardine

“L’Irpinia delle imprese. Storia, export e ZES come motori di sviluppo” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 11 settembre, alle ore 11.30, presso la Sala Conferenze del Consorzio ASI, in località Pianodardine ad Avellino. Un momento di confronto dedicato al presente e soprattutto al futuro del sistema produttivo irpino, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall’export, agli strumenti della ZES e al ruolo delle aree industriali come leva per attrarre investimenti, sostenere le imprese e creare nuova occupazione.

Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Amedeo Picariello, saranno i saluti del Sindaco di Avellino Nello Pizza, seguiti dall’introduzione di Antonio Visconti, Presidente FICEI. Interverranno Pasquale Pisano, Presidente del Consorzio ASI Avellino, Angelo Petitto, Presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania, Maurizio Petracca, Consigliere regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania.

Le conclusioni saranno affidate a Piero De Luca, Deputato della Repubblica. L’appuntamento intende mettere al centro il valore della collaborazione tra istituzioni, sistema delle imprese e consorzi di sviluppo industriale, partendo dalla storia produttiva dell’Irpinia, per individuare strumenti e strategie capaci di rafforzarne la competitività.