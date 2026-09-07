L’Irpinia del vino incontra il mondo: 15 ambassador internazionali a Avellino

“Il Tempo dell’Irpinia. Vino, cultura, passione”: è il titolo dell’incontro pubblico in programma domani – 8 settembre – alle ore 17.00, presso la sede delle Cantine Ama, via delle Filande 6 (sede del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia) ad Avellino. L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Avellino e dal Consorzio di Tutela dei Vini per la valorizzazione dell’Irpinia, attraverso le sue eccellenze. All’appuntamento saranno presenti quindici Ambassador del Vino Italiano della Vinitaly International Academy provenienti da tutto il mondo, che da domenica scorsa 6 settembre e fino a mercoledì prossimo sono in visita in provincia di Avellino.

I lavori dell’incontro di domani pomeriggio saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della Provincia, Fausto Picone e della presidente Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, Teresa Bruno, i quali illustreranno anche altre iniziative che si metteranno in campo. Sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria, i sindaci irpini e i vertici dell’Us Avellino 1912. L’appuntamento costituisce, inoltre, l’occasione per rimarcare il legame tra territorio e sport che trova nella sponsorizzazione della squadra di calcio biancoverde uno dei veicoli di promozione dei vini Docg e delle eccellenze della provincia.