Lioni, oggi pomeriggio il grande dibattito sul PUC: “La disciplina del suolo” e il Modello Lioni

Si tiene oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre 2026, un appuntamento di alto profilo dedicato al futuro del territorio, alla sostenibilità e alla pianificazione urbanistica. A partire dalle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale di Lioni (Piazza Vittorio Emanuele III, 3), si svolgerà il convegno “PUC Lioni – La disciplina del suolo: salvaguardia del territorio, sostenibilità e pianificazione urbanistica. Il Modello Lioni”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lioni e organizzata con il contributo di diverse realtà associative e politiche, intende mettere al centro del dibattito il consumo di suolo zero, la resilienza territoriale e le buone pratiche di governance sostenibile.

Dopo l’introduzione e la moderazione affidate a Matteo Pinchera (Referente/Delegato Giovanile M5S) e i saluti istituzionali del Sindaco di Lioni, Dott. Yuri Gioino, si alterneranno sul palco esperti di fama nazionale e figure di spicco della politica e dell’amministrazione locale. Il Prof. Ing. Roberto Gerundo (Università degli Studi di Salerno ed ex Presidente INU Campania) aprirà gli interventi parlando de “Il modello Lioni” e della visione verso il consumo di suolo zero. A seguire, l’Arch. Antonio Verderosa illustrerà come il PUC di Lioni sia “un modello di pianificazione che anticipa il futuro”. Il dibattito si allargherà poi a tematiche più ampie grazie agli interventi dell’Avv. Antonio Gengaro (ex vicesindaco di Avellino) sulla difesa della città, della Dott.ssa Michela Ziccardi (Sinistra Italiana) sul territorio come bene comune, del Dott. Vincenzo Ciampi (ex sindaco di Avellino) sulle politiche per le aree interne, e dell’Ing. Antonio Aquino (M5S Avellino) sull’ingegneria ambientale al servizio dell’Irpinia.

Di grande rilievo anche le conclusioni affidate a due figure di primo piano del Parlamento italiano: la Sen. Felicia Gaudiano, Segretaria della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, e la Sen. Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica, che porterà la sua esperienza sul tema della tutela dell’ecosistema e della vita.

Durante il convegno verrà presentato il volume “La disciplina del suolo. Politiche per una governance sostenibile” di Rita Sciscio. L’evento ha anche un forte valore solidaristico: il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto, tramite l’Associazione “La Predellita”, a sostegno della famiglia di Sakil.