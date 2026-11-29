L’inverno gioca d’anticipo in Irpinia. Sulle vette del Partenio è arrivata la prima neve della stagione fredda 2026/27, con fiocchi che si sono spinti fino a quota 1.100-1.200 metri, interessando anche l’area dell’Osservatorio, dove tuttavia non si registrano accumuli significativi al suolo.

Uno scenario tipicamente invernale favorito dall’afflusso di correnti fredde dai Balcani e dall’Adriatic Snow Effect, che sta determinando precipitazioni improvvise, deboli e irregolari sui rilievi. Un primo velo bianco ha già ricoperto la faggeta del Monte Partenio, sul Monte Tavola, a circa 1.500 metri di altitudine.

A caratterizzare queste ore è anche il forte vento da Nord, che soffia in maniera burrascosa con raffiche fino a 60 nodi. Le temperature oscillano tra i 7 gradi e valori prossimi allo zero, con le punte più basse registrate a Trevico.

Nelle prossime ore sono attesi venti ancora sostenuti da Nord-Nord Est, con raffiche tese e localmente forti. La ventilazione dovrebbe attenuarsi soltanto in serata.

Massima attenzione, dunque, negli spostamenti, soprattutto lungo le strade di montagna e nelle aree più esposte al vento. L’Irpinia assaggia così il primo anticipo d’inverno, con il Partenio che torna a vestirsi di bianco.