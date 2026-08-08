L’Halley Campania Avellino Basket chiude con il botto: il pivot è Tariq Owens

Tariq Owens è un nuovo giocatore dell’Halley Campania Avellino Basket. Il club biancoverde chiude la campagna acquisti 2026/2027 aggiungendo nel ruolo di pivot l’atleta statunitense. Nato ad Utica il 30 giugno 1995, Owens è un pivot di 208 centimetri per 90 kg, che ha già avuto modo di conoscere l’Italia avendo indossato le maglie di Napoli, Varese e Cremona in massima Serie. Per lui si tratta di una prima volta in Serie A2 ed arriva ad Avellino dopo aver giocato la passata stagione in Francia al JDA Dijon, con cui ha disputato 27 partite con 10.2 punti di media, 4.9 rimbalzi e 0.7 stoppate con il 54.0% ai liberi, il 36.7% da tre ed il 76.0% ai liberi. Ha poi chiuso la stagione agli israeliani del Elitzur Netanya.

Giocatore dal grande impatto ed in possesso di energia e mezzi atletici che gli consentono di compiere tante giocate sopra al ferro. Lungo che sa correre in campo aperto e la sua verticalità rappresenta anche una presenza difensiva.

LA CARRIERA

All’ High School si divide tra la St. Vincent Pallotti e la Mt. Zion Prep School, dove offre doti del suo talento fisico-atletico, che gli valgono la chiamata al College. Veste prima i colori dell’University of Tennessee, con cui resta soltanto una stagione per poi approdare alla St. John’s University, dove disputa due campionati giocando 65 incontri e portando le sue medie dai 5.2 punti, 5.1 rimbalzi e 2.2 stoppate della prima stagione agli 8.4 punti, 5.9 rimbalzi e 2.8 stoppate della seconda. Risultare il migliore stoppatre della Big East Conference al suo secondo anno. Nel corso di questa sua esperienza a St. John’s trova come compagno di squadra Federico Mussini, che oggi ritrova in Irpinia.

Nel 2018 cambia maglia per la terza volta vestendo la divisa della Texas Tech University. I suoi 8.7 punti, 5.8 rimbalzi e 2.4 stoppate nelle 38 partite disputate contribuiscono a far raggiungere ai Red Raiders la finale NCAA 2019, persa poi contro Virginia. Nello stesso anno viene inserito nel primo quintetto difensivo della Big 12 Conference.

Tela sta la NBA con i Phoenix Suns, con cui gicherà 3 gare, per poi passare in G-League alla Nothern Arizona Stars. Dopodichè ci saranno nel suo percorso i Long Island Nets, quindi l’Italia con Varese, Napoli con cui vincerà la Coppa Italia nel 2024, Vanoli Cremona, quindi Libano con il Sagesse Club ed infine le tappe in Francia ed Israele.

LE DICHIARAZIONI

Tariq Owens: “Sono davvero contento, carico ed entusiasta di poter iniziare una nuova stagione agonistica ad Avellino con il team biancoverde. Non vedo l’ora di essere lì ed iniziare a giocare davanti ai nostri fans, per vivere una stagione ricca di emozioni”.

Coach Gennaro Di Carlo: “Owens è un giocatore che arricchisce il nostro roster di notevole atletismo – afferma il tecnico biancoverde -. Darà alla squadra velocità, stoppate, rimbalzi e ritmo alto. È un giocatore molto tecnico ed oltre ad avere una notevole comprensione del gioco possiede consistenza anche fronte a canestro avendo un tiro affidabile e una buona capacità di passare la palla. Ritengo le sue caratteristiche molto importanti per il gioco della nostra squadra, con lui di fatto si chiude il nostro mercato. Adesso non ci resta che tuffarci nella preseason per costruire bene identità e chimica di squadra per farci trovare pronti alla prima di campionato contro Vigevano”.

Il GM Antonello Nevola: “Chiudiamo il roster con un giocatore di spessore e di esperienza internazionale, un elemento che conosce bene l’Italia e siamo sicuri potrà aiutarci in questo nuovo torneo che andremo a disputare. Ha caratteristiche tecniche adatte a questo roster e ricercate dal nostro staff tecnico. Siamo sicuri sia un elemento da considerare come un valore aggiunto e con le sue giocate ad alta quota farà divertire i nostri tifosi. Al termine dell’allestimento della squadra ritengo che con Gennaro Di Carlo e Gaetano De Paola abbiamo svolto un ottimo lavoro in un mercato molto complesso. Ringrazio il Presidente Lombardi, con cui da anni condividiamo le scelte strategiche per la crescita del club, per aver profuso durante questo mercato il massimo sforzo rispetto all’allestimento del roster ed al miglioramento dello staff tecnico e societario”.