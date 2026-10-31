L’Halley Campania Avellino Basket cerca il riscatto: al DelMauro arriva Pesaro

Altro giro ed altro big match complicato per l’Avellino Basket, i biancoverdi domani pomeriggio alle 18.00 affrontano l’ostacolo CMT ORANGE Tools Pesaro. La squadra pesarese è ripartita dopo aver sfiorato l’anno passato la promozione diretta e vuole confermarsi al vertice con quest’anno alla guida il tecnico bolognese Giorgio Valli. La scorsa settimana Pesaro ha affrontato Torino, una gara dall’esito amaro giacchè i piemontesi hanno violato il campo pesarese con il punteggio di 71-73. Avellino, invece, è reduce dallo stop di Brindisi gara resa complicata dalle assenze in particolar modo quella di Francis. Arbitri del match Ursi, Gai, Barbieri.

Quest’anno coach Di Carlo e lo staff rispetto hanno apportato delle modifiche alla struttura del roster, proprio per fronteggiare squadre solide, fisiche e ben strutturate come Pesaro. I biancorossi sono stati sfortunati, gli infortuni sono stati una costante tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questa stagione. Avellino non è stata certamente più fotunata nel corso di questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane c’è stato un gran lavoro da fare con tanti giocatori fermi ai box ed alle prese con degli acciacchi fisici. La settimana per i biancoverdi non è stata affatto facile nella gestione delle risorse, ciò non toglie che Avellino per avere ragione della contender di questo turno dovrà disputare una gara accorta, attenta pareggiando la fisicità biancorossa. Sarà una bella sfida, soprattutto ricca di spunti individuali. Il confronto tra Mollura e Stefanini può essere una delle chiavi della gara. Stefanini è uno dei leader offensivi della formazione biancorossa, ma non sarà il solo protagonista. Probabilmente la differenza la faranno anche i ritmi di gioco, se Avellio riuscirà a giocare in campo aperto potrà aver un vantaggio, per questo sarà necessario vincere la lotta a rimbalzo. Irpini che segnano 81.0 punti di media con il 55.0% da due, il 36.0% da tre e l’80 ai liberi.

L’AVVERSARIO

Squadra fisica e di qualità. Gli infortuni hanno della preseason hanno messo ko Jurkatamm, poi Tambone, che ha recuperato. Ciò ha costretto la dirigenza ad intervenire sul mercato, per portare Gabriele Stefanini un usato sicuro. La cabina di regia vede anche la presenza di Andrea De Nicola, mentre nella posizione di ala c’è Niccolò De Vico. Sotto i tabelloni si è ripartiti da Miniotas, che è il punto fermo per i biancorossi e reduce da un campionato da MVP. Ex del match Giovanni Pini, che è andato a rinforzare qualche settimana fa la Vuelle. Pesaro segna di media 83.2 punti per gara con il 54.0% da due, il 40.0% da tre ed il 74.0% ai liberi.

DIRETTA STREAMING: Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50 –Differita IrpiniaTV Ch 19 DT lunedì alle 21.20