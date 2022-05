L’ex magistrato Palamara ad Avellino: “Non boicottate i referendum sulla giusitizia”

Domenica 12 giugno si vota anche per i referendum sulla giustizia, non solo per le amministrative. Un tema importante che, allo stato, sembra ancora sottovalutato.

Luca Palamara, ex presidente dell’associazione nazionale magistrati, ad Avellino per presentare il suo ultimo libro, ha una sua idea in proposito: “Forse qualcuno li vorrebbe boicottare, se ne parla davvero poco, c’è sempre il timore che la politica possa fare modifiche importanti ed incidere realmente sulla giustizia in Italia”.

Palamara è accolto nel capoluogo irpino da una sala abbastanza affollata. C’è voglia di dibattere in Irpinia su temi molto importanti che l’ex magistrato snocciola con dovizia di particolari. L’iniziativa è organizzata da Primavera Meridionale di Sabino Morano che riprende un proprio percorso politico, anche come tappa di avvicinamento alle elezioni amministrative di Avellino: “Ci saremo”, afferma Morano.