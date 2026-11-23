“LEgami. Libere di essere” è il titolo dell’iniziativa che si terrà il 25 novembre 2026, alle ore 9.30, presso il Multisala Multiplex di Mercogliano, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dedicata agli studenti delle classi quinte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Avellino.

L’appuntamento rappresenta il frutto della collaborazione istituzionale consolidata tra la Prefettura di Avellino e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, unitamente alla Provincia ed al Comune di Avellino, che hanno sostenuto la realizzazione della manifestazione, organizzata congiuntamente anche con la Questura di Avellino, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Conservatorio “Domenico Cimarosa” e le cooperative sociali Demetra e La Goccia.

La scelta di rivolgersi agli studenti che si avviano a concludere il percorso scolastico nasce dalla consapevolezza che la prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere comportamenti, linguaggi e modelli relazionali che possono trasformarsi in forme di controllo, prevaricazione e violenza.

La mattinata sarà aperta da un’esibizione degli studenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa” e dai saluti istituzionali delle autorità presenti.

Cuore della manifestazione sarà la proiezione del film “Se domani non torno”, liberamente ispirato al libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin.

Attraverso il linguaggio del cinema, l’opera offre l’occasione per riflettere sui segnali della violenza, sugli stereotipi che la alimentano e sul valore di relazioni fondate sul rispetto reciproco.

Al termine della proiezione, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dei centri antiviolenza del territorio, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione, ascolto, protezione e sostegno delle vittime.