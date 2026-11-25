AVELLINO- Nel giorno della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, le istituzioni della provincia di Avellino chiamano i giovani, perche’ , come ricorda il prefetto Franca Fico, che ha fortemente voluto l’appuntamento: “questa iniziativa e’ rivolta ai ragazzi, perche’ sono loro che possono cambiare il corso delle cose”. E così al Movieplex si trovano gli studenti di diversi istituti della città capoluogo e le istituzioni, un legame, come recita il titolo dell’appuntamento per rispondere con la cultura del rispetto per le donne alla violenza. Non solo il contrasto alla violenza che passa per le iniziative di polizia, ma anche una nuova cultura, quella rivolta ai giovani. L’obiettivo, oltre alla tutela in una fase dove già è necessario l’intervento delle forze dell’ordine e’ quello, come spiega il prefetto “di contrastare la violenza sulle donne quando non è troppo tardi”. I dati sono in aumento, soprattutto per le competenze della stessa Prefettura, ma non e’ un segnale negativo come ha ricordato lo stesso prefetto, vuol dire che ci sono più denunce da parte delle donne.

I DATI, IL PREFETTO: LE DONNE SI FIDANO E DENUNCIANO DI PIU’

La Prefettura di Avellino ha adottato nel solo 2026, quindi nei primi undici mesi dell’anno, 211 protezioni per maltrattamenti, 163 misure per atti persecutori e 14 per violenza sessuale. Il dato è in aumento, ma avverte il prefetto: “significa che c’e’ una rete e le donne denunciano perché si fidano di più”. Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca ha voluto ricordare ai ragazzi che da parte delle istituzioni saranno sempre vicine.

L’INIZIATIVA

“LEgami. Libere di essere” Istituzioni unite in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne “LEgami. Libere di essere” è il titolo dell’iniziativa che si e’ svolta presso il Multisala Multiplex di Mercogliano, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dedicata agli studenti delle classi quinte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Avellino. L’appuntamento rappresenta il frutto della collaborazione istituzionale consolidata tra

la Prefettura di Avellino e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, unitamente alla Provincia ed al Comune di Avellino, che hanno sostenuto la realizzazione della manifestazione, organizzata congiuntamente anche con la Questura di Avellino, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Conservatorio “Domenico Cimarosa” e le cooperative sociali Demetra e La Goccia.

La scelta di rivolgersi agli studenti che si avviano a concludere il percorso scolastico

nasce dalla consapevolezza che la prevenzione passa anche dalla capacità di

riconoscere comportamenti, linguaggi e modelli relazionali che possono trasformarsi in forme di controllo, prevaricazione e violenza. La mattinata è stata aperta da un’esibizione degli studenti del Conservatorio “Domenico

Cimarosa” e dai saluti istituzionali delle autorità presenti. Cuore della manifestazione sarà la proiezione del film “Se domani non torno”, liberamente ispirato al libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin. Attraverso il linguaggio del cinema, l’opera offre l’occasione per riflettere sui segnali della violenza, sugli stereotipi che la alimentano e sul valore di relazioni fondate sul rispetto reciproco.