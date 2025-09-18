Legambiente Avellino promuove il workshop “Mobilità per Tuttə” in occasione della Settimana Europea della Mobilità

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Legambiente Avellino organizza un workshop aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Mobilità per Tuttə“. L’evento si terrà venerdì 19 settembre alle 18:00 all’ingresso della Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele.

L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Avellino alla campagna promossa dalla Comunità Europea, che quest’anno pone l’accento non solo sulla scelta di mezzi a basso impatto ambientale per la mobilità, ma anche sulla necessità di garantire che questi trasporti siano accessibili, sicuri e inclusivi per ogni persona.

Il workshop è stato concepito per offrire ai cittadini un ruolo da protagonisti. Non si tratterà di un semplice incontro informativo ma di un’occasione per mettersi in ascolto delle esigenze di tutti e, quindi, discutere e co-progettare insieme il futuro della mobilità urbana della città di Avellino. L’obiettivo è duplice: da un lato, sensibilizzare sulle alternative già esistenti; dall’altro, e soprattutto, raccogliere idee e proposte concrete che possano contribuire a un piano d’azione efficace e condiviso.

Il presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi, dichiara: “Per noi, la priorità sulla mobilità ad Avellino è l’istituzione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Riteniamo che questo strumento non debba limitarsi al solo capoluogo, ma debba essere integrato e condiviso con tutti i comuni limitrofi e soprattutto con la cittadinanza. Solo così potremo pianificare in modo unitario gli spostamenti, definire percorsi per la mobilità dolce e realizzare le infrastrutture indispensabili per muoversi agevolmente, riducendo l’impatto ambientale e dando vita al modello della città dei 15 minuti”.

Legambiente Avellino invita tutti a partecipare attivamente per costruire una rete di trasporti più equa e rispettosa dell’ambiente. Il workshop “Mobilità per Tuttə” è un’opportunità concreta per diventare parte del cambiamento e fare della mobilità sostenibile un vero pilastro del benessere collettivo.