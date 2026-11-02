Legalità e Rete Sociale, il capitano De Filippo alle associazioni: siete il lievito della società

SAN MICHELE DI SERINO- “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.”

Il capitano Daniele De Filippo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Solofra ha chiuso così, citando San Francesco, il suo intervento nella Chiesa Madre di San Michele di Serino, dove ha incontrato associazioni di volontariato, confraternite e cittadinanza per discutere su “Legalità e Rete Sociale”. Consegnando alla platea un messaggio e un vero e proprio appello ad essere pienamente consapevoli del ruolo che rivestono nella societa’, come lui ha spesso ricordato nei vari incontri, quello di “lievito”. Siete il lievito della società, ha spiegato il capitano De Filippo, quello che fa crescere l’impasto e con questo spirito e la consapevolezza di essere dei bravi cittadini dovete essere responsabili e sereni perché la prima vittoria è quella con la nostra coscienza. Nell’etica militare, si dice: fai la cosa giusta, non per speranza di ricompensa o per paura di punizioni. Bisogna credere in ciò che si fa, non per attendersi ricompense o temere di essere puniti. Un ruolo importante quello della prevenzione e della rete, a partire da quella sociale, che può anche consentire di concentrare il lavoro delle forze dell’ Ordine sulle priorità. Un discorso molto apprezzato, come testinoniano le parole del vicesindaco di San Michele di Serino, Antonio Delle Grazie: “abbiamo vissuto un momento straordinario di partecipazione, condivisione e vicinanza . Come amministrazione comunale, desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale al Capitano Daniele De Filippo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra, e al Comandante Nicola Guarriello, insieme a tutti i Carabinieri della Stazione di Serino e della Compagnia di Solofra.Uomini e donne in divisa che ogni giorno, con un altissimo senso del dovere, sono al nostro fianco. La loro costante presenza, la straordinaria disponibilità e l’ascolto attento verso i bisogni del nostro territorio rappresentano un presidio insostituibile”. Ha aggiunto Delle Grazie: “Un plauso particolare va al Capitano De Filippo: ieri sera, con le sue parole, ha saputo descrivere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Come ci ha ricordato, la sicurezza non dipende solo dall’operato delle forze dell’ordine, ma è un impegno che ci vede tutti protagonisti, giorno dopo giorno, nel tessere forte e unita la nostra rete sociale”.All’ incontro erano presenti la Pro Loco San Michele, Fratres San Michele Donatori Fratres – San Michele di Serino, AV ODV L’Abbraccio 2.0 e il Parroco Don Rocco Picardo che ha mostrato grande disponibilità per ospitare l’ evento.