Legalità e crimini digitali, la Questura di Avellino incontra gli studenti dell’Ite Amabile

Le misure di prevenzione e i rischi legati ai crimini informatici saranno al centro dell’incontro in programma il prossimo 26 novembre all’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Legalità”, vedrà la partecipazione della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino e coinvolgerà gli studenti delle classi quinte. Nel corso dell’appuntamento saranno approfonditi temi di stringente attualità, con particolare riferimento alle cosiddette misure di prevenzione atipiche, tra le quali il Daspo, l’ammonimento e il Dacur. Una parte dell’incontro sarà inoltre dedicata ai reati informatici e digitali, ai comportamenti da adottare per prevenirli e alle conseguenze previste dalla legge. «Sarà un’importante occasione di formazione e riflessione – dichiara la dirigente scolastica Antonella Pappalardo – per aiutare i nostri giovani a comprendere i rischi e le responsabilità connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie. Gli studenti sono sempre più chiamati a confrontarsi con la realtà dell’intelligenza artificiale e con un ambiente digitale in continua evoluzione: la scuola ha il compito di fornire loro conoscenze e strumenti adeguati per affrontarlo in maniera consapevole, responsabile e rispettosa della legalità».