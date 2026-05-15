Lega: “finanziamenti governo opportunità per valorizzare Irpinia e creare lavoro”

“Lo stanziamento da parte del governo di 70 milioni di euro destinati a progetti inerenti il Turismo delle Radici in Irpinia è un evento importante per la valorizzazione del territorio e la crescita della provincia di Avellino”. Ad affermarlo è Maria Elena Iaverone, segretario cittadino della Lega.

“Un segnale significativo – prosegue la rappresentante del Carroccio – che testimonia il livello di attenzione dell’esecutivo nazionale nei confronti del Mezzogiorno, delle aree interne e in modo particolare della nostra comunità locale. Spetterà adesso ai Comuni e ai sindaci impegnarsi per rendere proficui e produttivi gli investimenti, trasformandoli in leve dello sviluppo. La

riqualificazione dei borghi, la sistemazione dei cammini, l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie sono passi fondamentali per attivare un circuito turistico che possa generare nuove economie e occupazione. L’auspicio è che si possa aprire un percorso di rilancio dell’Irpinia, creando opportunità soprattutto per le giovani generazioni”.

Anche il responsabile del dipartimento Lavoro della Lega, Massimo Picone, candidato alle elezioni comunali di Avellino, nella lista Liberi e Forti con Festa sindaco, evidenzia la lungimiranza del progetto pilota: “Servono interventi in grado di determinare prospettive economiche e incidere concretamente sugli assetti produttivi e sulla vivibilità del territorio. La creazione di attrattori turistici è un passaggio fondamentale per immaginare un nuovo modello di sviluppo per la provincia di Avellino, che sia sostenibile e generi lavoro e benessere diffuso. In questo processo, la città capoluogo può recuperare e svolgere un ruolo di primo piano, promuovendo le risorse del territorio e offrendo servizi efficienti”.