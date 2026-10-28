Lega Avellino, si dimette la segretaria Galasso: “Troppe umiliazioni subite in questi mesi”

Si dimette la Segretaria Provinciale della Lega di Avellino Maria Sabina Galasso si dimette: “Ai miei amici, ai miei sostenitori, ai militanti che in questi mesi ho imparato a conoscere comunico ufficialmente che nelle prossime ore lascerò la Lega. Una scelta sofferta che giunge dopo una serie di umiliazioni che ho ricevuto in questi mesi”.

“A questi comportamenti, sottolinea, si contrappongono le soddisfazioni e il calore ricevuti da un elettorato che, ne è certa, sosterrà la sua scelta. Tre le considerazioni alla base dell’addio: la dignità delle donne che non va mai offesa, la volontà da irpina di non far imporre scelte sulla propria terra e sulla propria gente, e la necessità di trasparenza nelle azioni burocratiche e di serietà in politica. Finisce la mia esperienza nella Lega, ma non quella politica”.