Pasquale Gallicchio, giornalista e scrittore, darà voce al suo lavoro letterario “LE VENTUNO”, un monologo dedicato alle 21 Donne che, con il loro contributo, hanno partecipato alla stesura della Costituzione Italiana.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 18:00 nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Bisaccia, in provincia di Avellino.

«Prosegue il mio impegno per la mia comunità e per l’Irpinia – dichiara Pasquale Gallicchio – attraverso iniziative che mettono al centro la cultura, la memoria storica e la consapevolezza civile. Questa volta lo faccio attraverso la lettura di una mia opera letteraria che ha come protagoniste le 21 Madri Costituenti. Sarà un’occasione di riflessione sul ruolo delle donne nella costruzione della democrazia, sulle conquiste di ieri e sulle sfide che ancora oggi restano aperte. La memoria storica non è un semplice esercizio di ricordo. È un dovere civile, uno strumento di consapevolezza, ma soprattutto un presidio e una difesa della democrazia.

Prima della lettura, consegnerò a ogni partecipante una cartolina, che custodisce un messaggio e che non vuole essere soltanto un ricordo della giornata. Attraverso questo atto simbolico, consegnerò idealmente ventuno voci. Alcune le abbiamo ascoltate, altre le abbiamo dimenticate, ma tutte, insieme, hanno contribuito a scrivere le parole che oggi ci rendono cittadini e cittadine liberi. Non lasciamo che tornino al silenzio».

Accompagneranno Pasquale Gallicchio, attraverso alcune letture e brani musicali: Marianna De Luca, Giordano e Cecilia Maggino, Antonio Frascione, Lucia Morano, Sonia Tenore, Clarissa Gentile.

Nella parte iniziale previsti i saluti di Salvatore Sicuranza vice sindaco di Bisaccia e di Virgilio Caivano Presidente Coord. Nazionale Piccoli Comuni Italiani.