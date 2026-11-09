Lavoratore AIR Campania brutalmente aggredito questa mattina nei pressi dell’autostazione di Avellino

Si riporta il comunicato della Segreteria Regionale Sindacato ORSA TPL:

Il Sindacato ORSA TPL esprime rabbia e solidarietà nei confronti del Lavoratore di AIR Campania, brutalmente aggredito questa mattina nei pressi dell’autostazione di Avellino. Un ennesimo, inaccettabile atto di violenza che conferma il totale fallimento delle misure di sicurezza messe in campo finora. «Abbiamo rappresentato i problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare i Lavoratori del Trasporto Pubblico in ogni sede istituzionale: Ministero dei Trasporti, Regione e Prefetture — dichiara senza filtri la Segreteria Generale di ORSA TPL —. Le nostre richieste sono chiare e non ammettono repliche: chi guida, controlla o assiste sui mezzi pubblici merita di tornare a casa sano e salvo la sera. La sicurezza non è un lusso, è un obbligo».

È intollerabile che i protocolli d’intesa e le belle parole si infrangano sistematicamente contro i tagli di bilancio e le logiche di risparmio di aziende e classe politica. La vita umana non ha prezzo e non può essere svenduta per far quadrare i conti. Ogni euro risparmiato sulla pelle dei lavoratori è un lasciapassare per la violenza. Il limite è stato superato da tempo. Se non arriveranno risposte immediate e concrete, ORSA TPL è pronta a bloccare il servizio con ogni forma di mobilitazione e protesta consentita dalla legge.

Le richieste, non negoziabili, sono:

Cabine blindate subito: Chiusura protetta e corazzata su tutta la flotta in circolazione, senza aspettare oltre.

Chiusura protetta e corazzata su tutta la flotta in circolazione, senza aspettare oltre. Tavolo d’emergenza in Prefettura: Convocazione immediata per blindare le tratte a rischio con presidi fissi delle forze dell’ordine.

Convocazione immediata per blindare le tratte a rischio con presidi fissi delle forze dell’ordine. Sicurezza totale a bordo, sulle fermate e ai capolinea: Scorta armata o presidiata per le squadre di verifica e controllo dei titoli di viaggio.

Non ci saranno altri avvisi. O si agisce adesso per difendere i lavoratori, o la responsabilità di ciò che accadrà ricadrà interamente su chi continua a voltarsi dall’altra parte.