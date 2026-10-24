L’Avellino sbatte contro il Padova: “Partenio-Lombardi” espugnato

Partenza col cuore pesante per l’Avellino in questo match di campionato contro il Padova. Prima del fischio d’inizio, il “Partenio-Lombardi” si è fermato per un minuto di raccoglimento in memoria dell’ispettore Antonio Villani della DIGOS di Avellino, tragicamente e prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale durante il servizio di scorta ai tifosi biancoverdi nella trasferta di Cesena della scorsa settimana. Un picchetto d’onore ha reso omaggio all’ispettore, mentre un mazzo di fiori è stato consegnato al Questore Pasquale Picone, che lo riporrà nella sala GOS.

Sul piano sportivo, Nesta schiera il solito 11 titolare, con l’unica novità rappresentata da Di Bitonto in difesa. I Lupi partono col piede giusto e le prime chance sono per i padroni di casa: l’intesa tra Russo e Cheddira in avanti è perfetta e strappa gli applausi della Curva Sud. Il Padova prova a replicare con un tiro da fuori di Zuelli, che però termina al lato. È il preludio al gol ospite. Al 20′ arriva il vantaggio veneto: azione manovrata da sinistra, il cross arriva direttamente in area, sponda di Artistico e tap-in vincente di Zuelli che batte Martinelli. 1-0 per il Padova. L’Avellino prova a reagire subito con Russo, ma trova un muro invalicabile nella difesa ospite. Al 30′ i veneti sfiorano il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Fusi colpisce una traversa scheggiata. I Lupi rispondono con il colpo di testa di Moruzzi su cross di Russo, ma la sfera è facile preda di Sorrentino. Pochi minuti dopo, lo stesso Moruzzi si riprova con un sinistro, ma la conclusione viene ribattuta in corner.

Nella ripresa, Nesta prova a correre ai ripari: dentro Di Maggio, fuori Palmiero. Il forcing dei biancoverdi non produce il risultato sperato e, in più occasioni, Palumbo e Cheddira si trovano a sbattere contro la solida difesa del Padova. Al 58′ nuovo doppio cambio: entrano Favilli e Izzo per Cheddira e Di Bitonto. Al 62′ c’è il miracolo di Sorrentino: il portiere veneto compie una vera parata miracolosa sul sinistro a botta sicura di Moruzzi, servito da Di Maggio. Nel finale, al 70′, ci prova anche Favilli con un colpo di testa, ma anche questa conclusione è neutralizzata dall’estremo difensore ospite. Negli ultimi minuti, Nesta inserisce anche Biasci e Di Paolo, ma non c’è nulla da fare: il Partenio è espugnato e il Padova porta a casa i tre punti.