Avellino Calcio L’Avellino non si sblocca, ancora un pareggio: Monopoli è 1 a 1 20 Settembre 2021

Mario D’Argenio – Ancora un pareggio per l’Avellino che non riesce più a vincere. La squadra di Braglia sembra aver smarrito la via della vittoria. Quest’anno i lupi nelle partite ufficiali non sono riusciti ancora a vincere e a preoccupare è soprattutto l’attacco fermo ancora a zero goal. Anche nel posticipo di questa sera a Monopoli, nonostante diverse occasioni create i lupi non riescono a segnare. Dal canto suo il Monopoli supera l’esame di maturità e guida la classifica del girone insieme al Bari a 10 punti.

La gara sembra, in avvio, promettere bene con i biancoverdi che dopo appena dieci minuti vanno vicini al goal con Kanoute che supera il portiere ma la palla si stampa sul palo. Il Monopoli non sta a guardare e con un colpo di testa di Arena sfiora il goal con un colpo di testa. Il migliore dell’Avellino è sempre Kanoute che va al tiro ma l’estremo difensore Loria è attento.

Nel secondo tempo le squadre si equivalgono ed è Tito con un forte tiro a sfiorare il goal ma Loria non si lascia sorprendere. A metà tempo è Mercadante che fa spaventare l’Avellino, che con un colpo di testa batte forte ma per fortuna dei lupi è in posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla. L’ultima occasione è per Kanoute che a tu per tu con Loria si fa ipnotizzare dall’estremo difensore.

Termina a reti inviolate il posticipo del lunedì sera del campionato di lega pro. La classifica ora vede l’Avellino con 4 punti occupare la quattordicesima posizione in classifica e in attesa domenica del Potenza al Partenio – Lombardi, una gara che per Braglia potrebbe essere decisiva.