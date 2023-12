L’avellinese Big Mama al Festival di Sanremo da concorrente

Big Mama torna a Sanremo ma da concorrente. Dopo il duetto della scorsa edizione sul palco dell’Ariston con Elodie nella serata cover, quest’anno è stata selezionata nel cast dei concorrenti portati per questa 74esima edizione da 23 a 27. È stato Amadeus ad annunciare oggi la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2024 in programma dal 6 al 10 febbraio.

Marianna Mammone, 23 anni, in arte Big Mama, è uno dei nuovi volti del rap italiano, una portavoce della body positivity. La rapper nei suoi testi, dando sfogo ad esperienze negative, riesce a trarre e a trasmettere un messaggio di rivincita. Vittima di bullismo a causa del suo peso, Big Mama è l’esempio di quanto sia importante accettarsi, ignorare gli haters e portare avanti con convinzione le proprie aspirazioni.

A Sanremo dovrà vedersela con nomi quali: Fiorella Mannoia, Negramaro, The Kolors, Annalisa, Mahmood, Renga e Nek, Loredana Bertè, Emma Marrone, Il Volo, Alessandra Amoroso, Geolier, Dargen D’Amico, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Sangiovanni, Alfa, Gazzelle, Irama, Rose Villain, Ghali, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.