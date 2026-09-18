Lauro, tentato colpo con il flex alla Farmacia Damiano: messo in fuga dai Carabinieri

LAURO- Raid con un flex per svaligiare la Farmacia Damiano di Lauro sventato grazie all’intervento di una pattuglia dei militari della Stazione dei Carabinieri di Quindici. E’ quanto avvenuto alle prime ore di oggi, intorno alle 4:55, quando un malvivente ha raggiunto la Farmacia, poco distante dalla Piazza centrale del comune del Vallo per mettere a segno il colpo. Raggiunto l’ingresso della Farmacia, il malvivente ha prima tentato di mettere fuori uso le telecamere, deviandone con un bastone il raggio di azione, puntato sull’accesso alla Farmacia. Ha iniziato così a tagliare la serranda con un flex, in qualche modo silenziato, visto che non sarebbe stato sentito da nessun residente della zona. Completamente bardato da una tuta scura, con una luce in stile minatore per agevolare evidentemente il lavoro e verificare l’operazione di effrazione con il flex, il malvivente non aveva fatto i conti con il controllo della zona, tra l’altro centrale. Così quando ha notato le luci accese dei bitonali di una pattuglia di militari dell’Arma ha preferito darsi ad una precipitosa fuga, facendo perdere (almeno per ora) le sue tracce. I militari dell’Arma hanno subito avviato gli accertamenti, anche acquisendo le telecamere della zona, quelle in uso a privati e al Comune di Lauro. L’identificazione del responsabile da parte della Stazione dei Carabinieri di Lauro potrebbe essere vicina. Intanto il dottore Gianluca Damiano, titolare della Farmacia di Lauro ha voluto esprimere la sua gratitudine ai militari che hanno sventato il raid alla sua attività: “Ringrazio vivamente i Carabinieri della stazione di Quindici che questa notte hanno sventato il raid alla Farmacia”. Le indagini proseguono. Aerre