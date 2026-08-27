Lauro, sigilli di Carabinieri e Procura all’area dell’ex Campo Sportivo dopo i due incendi

LAURO- Sigilli all’area dell’ex Campo Sportivo di Via Tito e Costanzo Angelini, interessata dieci giorni fa da due roghi nell’arco di 24 ore. I Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola, che hanno effettuato anche alcuni sopralluoghi investigativi sulla zona dell’ex campo sportivo hanno notificato il decreto di convalida del sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino per tutta l’area. Uno sviluppo investigativo legato anche alla relazione depositata dall’ Arpac al termine del sopralluogo congiunto dalla quale era emersa la presenza in particolare di guaina bituminosa, cumuli di terra e rocce di scavo, muratura e pezzi di cemento, fresato di asfalto e cordoletti di cemento. Anche frammenti di materiale verosimilmente contenenti amianto. Tutti giacenti sul posto da anni. Per cui con l’intervento di Procura e Carabinieri Forestali si determinera’ ora una procedura di caratterizzazione dei rifiuti e di bonifica della parte interessata, nel momento in cui ne interverra’ la necessità. Continuano le indagini anche per accertare le cause dei due roghi