Lauro, scoppia il caso della lapide per i Caduti: ma era l’intervento di ripristino

LAURO- Uno spray speciale che dovrebbe ridars colore ai nomi dei Caduti sulla lapide ai piedi dell’Arco di Fellino, quello che pero’ a molti e’ sembrato un atto di vandalismo o danneggiamento. Cosi’ non sono mancati commenti negativi e accuse. A chiarire pero’ ogni cosa, anche dopo le segnalazioni e le polemiche, ci ha pensato lo stesso Comune di Lauro con una nota ufficiale: “In merito alle osservazioni e alle polemiche sollevate in queste ore riguardo ai lavori di ripristino delle lapidi commemorative dedicate ai Caduti, l’Amministrazione comunale di Lauro ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Tecnica sono stati affidati i lavori finalizzati al ripristino delle lapidi, nell’ambito di un intervento volto alla tutela e alla valorizzazione di un luogo dal profondo significato storico e civile per la nostra comunità.Non si tratta di un intervento meramente estetico, ma di un atto di attenzione e rispetto verso la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria” si legge nella nota: “La conservazione dei monumenti commemorativi rappresenta un dovere delle istituzioni, chiamate a preservare e tramandare alle future generazioni i simboli della nostra storia e della nostra identità collettiva.L’Amministrazione rispetta ogni opinione e considera legittimo il confronto pubblico sull’operato dell’Ente. Ritiene, tuttavia, che su temi così delicati sia necessario mantenere un dibattito sereno, fondato sui fatti e sul rispetto del valore simbolico dei luoghi interessati.La critica è sempre legittima, ma dovrebbe essere preceduta da un’attenta conoscenza dei fatti e degli atti amministrativi, evitando polemiche sterili e ricostruzioni che rischiano di alimentare confusione e disinformazione. L’Amministrazione comunale continuerà a operare con responsabilità e attenzione nella cura del patrimonio pubblico, nella convinzione che la tutela della memoria storica rappresenti un impegno concreto nei confronti della nostra comunità.La memoria dei Caduti è un patrimonio di tutti, che merita rispetto, attenzione e responsabilità, al di là di ogni appartenenza o contrapposizione politica”.