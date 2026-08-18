A Lauro l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato

Nell’ambito delle celebrazioni in occasione del centenario del volo transpolare del dirigibile Norge e delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Lauro (AV) in occasione degli eventi estivi, sabato 22 agosto 2026, alle ore 21,00, in quella Piazza Lancellotti, si esibirà la Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili.
La presenza degli orchestrali della Polizia di Stato rappresenta un segno tangibile della vicinanza dello Stato alla cittadinanza e conferisce un alto valore istituzionale alla campagna.